Pelajar Kelas XII SMA Islam Athirah Bukit Baruga Ikuti Sesi Berbagi Alumni

SMA Islam Athirah Bukit Baruga

SMA Islam Athirah Bukit Baruga menggelar sesi berbagi alumni (sharing session) dan sosialisasi jalur masuk Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) via zoom meeting, Kamis (25/2/2021). Hadir sebagai pemateri diantaranya alumni SMA Islam Athirah Bukit Baruga yang sedang menempuh pendidikan di ITS dan Universitas Brawijaya.