Nurdin Abdullah Ditangkap KPK
BIODATA Nurdin Abdullah Gubernur Sulsel Diberitakan OTT KPK Bareng Pengusaha, Pendidikan Mentereng
Lagi viral Kabar Buruk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah diduga ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
TRIBUN-TIMUR.COM - Lagi viral Kabar Buruk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah diduga ditangkap KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi.
Informasi didapatkan tribuntimur, penangkapan KPK itu berlangsung pada Sabtu 27 Februari 2021 dini hari di Rujab Gubernur Sulsel, di Jl Jenderal Sudirman, Makassar, Sulsel.
Beredar di WhatsApp Gubernur ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan atau OTT KPK bersama 9 orang lainnya. Salah satunya pengusaha.
Betulkah ini?
Tribun-Timur.com mengonfirmasi Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.
"Saya sedang dinas di Manokwari mas, belum dapat informasi tentang OTT," kata Alex kepada Tribun-Timur.com, pukul 07:16
Profil Nurdin Abdullah
Diluar dari masalah tersebut, Nurdin Abdullah punya karier dan pendidikan mentereng. Punya gelar pendidikan tertinggi, professor.
Nama lengkapnya Prof Dr Ir HM Nurdin Abdullah M Agr.
Pria ini kelahiran di Pare Pare, Sulawesi Selatan, 7 Februari 1963, adalah Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018-2023.
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