Asmo Sulsel Segera Luncurkan All New Honda PCX

Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel) akan meluncurkan All New Honda PCX

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel) selaku main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon akan menggelar virtual Public Launching pada Minggu, 28 Februari 2021 pukul 20.00 WITA di official Instagram dan Facebook @Hondajagoanku.

Motor produksi anak bangsa ini siap untuk memberikan kebanggaan dan menjadi cerminan gaya hidup pecinta skutik premium Tanah Air yang menyenangi sensasi berkendara nyaman dengan teknologi tinggi.

Beragam kegiatan menarik akan mengiringi jalannya acara launching seperti penampilan dari DJ Fian Rynaldy dan guest star Tuming Abu.

Penonton virtual launching juga akan di suguhkan sesi Live Talks bersama CEO Kopi Api Rachwan Arna dan review All New PCX bersama Alfian MotoVlog.

Tak ketinggalan kuis berhadiah sepatu kece, helm exclusive Honda, serta jaket exclusive Honda juga akan memeriahkan gelaran ini.

Kepala wilayah Astra Motor Sulawesi Selatan Thamsir Sutrisno mengatakan, penerimaan sangat baik masyarakat terhadap Honda PCX menginspirasi perusahaan untuk terus mengembangkan model ini.

Kehadiran All New Honda PCX series produksi anak bangsa ini semakin memenuhi harapan dan kebanggaan dalam bergaya bagi pecinta skutik premium.

“Skutik besar berperforma tinggi dan nyaman dikendarai All New Honda PCX series telah menjadi idola masyarakat untuk menemani aktivitas sehari-hari,gelaran virtual launching ini kami hadirkan untuk menjawab rasa penasaran pecinta skutik besar Honda terhadap kecanggihan serta fitur terbaru All New PCX, jangan sampai kelewatan, sampai berjumpa di virtual launching All Honda PCX!, “, ujar Thamsir, Jumat (26/2/2021).

Asmo Sulsel juga memberikan promo berupa program pilih sendiri hadiahmu yang berlaku untuk 100 pembeli pertama berkesempatan mendapat hadiah langsung Samsung A31 atau DJI Osmo Action.

Tidak hanya itu, konsumen juga akan mendapatkan gratis service dan oli selama dua tahun.

All New Honda PCX dipasarkan dengan 3 tipe yaitu CBS, ABS, dan eHEV.

Untuk tipe CBS terdapat warna Wonderful White, Majestic Matte Red, Glorious Matte Black, dan Marvelous Matte Gray.

Sedangkan untuk tipe ABS, terdapat warna Wonderful White, Majestic Matte Red, Briliant Black, dan Royal Matte Blue.

Tipe ABS memiliki jok two-tone serta emblem PCX dengan warna tembaga untuk tampilan yang lebih mewah. Sementara itu, untuk tipe eHEV terdapat warna Horizon White, yang juga memiliki jok two-tone dengan sentuhan warna biru pada emblem PCX yang semakin memberikan kesan istimewa.

Astra Motor Sulsel memasarkan All New Honda PCX dengan harga on the road (OTR) Makassar Rp 31,320 juta untuk tipe CBS , Rp 34,930 juta untuk tipe ABS , dan Rp 44,350 juta untuk tipe eHEV. (*)