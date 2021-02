Tampil Semakin Sporty, Honda Perkenalkan New Honda Brio RS Urbanite Edition

PT Honda Prospect Motor meluncurkan New Honda Brio RS Urbanite Edition dalam sebuah acara peluncuran virtual yang ditayangkan di kanal YouTube Hondaisme, 18 Februari 2021.

Peluncuran New Honda Brio RS Urbanite Edition ditayangkan di kanal YouTube Hondaisme, 18 Februari 2021.

Edisi spesial dari Honda Brio ini tampil semakin sporty dalam sentuhan twotone dan penambahan berbagai body kit di bagian eksterior.

Tampilan sporty pada New Honda Brio RS U rbanite Edition tampak dari desain baru pada Front Under Spoiler dan Rear Under Spoiler yang dilengkapi dengan Diffuser.

Terdapat pula Black Side Under Spoiler dan Black Side Door Mirror yang dilengkapi dengan LED Turning Signal dan Black Door H andle, menjadikan mobil ini terlihat semakin sporty dari berbagai sudut.

Menyesuaikan dengan karakternya yang sporty dan enerjik, New Honda Brio RS Urbanite Edition hadir dalam dua pilihan warna, yaitu Phoenix Orange Pearl dan Carnival Yellow.

Kedua warna menampilkan konsep twotersebut tone, dengan paduan warna hitam pada bagian atap mobil, handle, spion, dan side skirt.

Sebagai bagian dari lini Honda Brio, New Honda Brio RS Urbanite Edition juga membawa keunggulan dari mesin 1.2L iVTEC 4 silinder yang bertenaga 90 PS, yang merupakan terbesar di kelasnya, sekaligus hemat bahan bakar.

Selain itu, serangkaian fitur dan teknologi terkini juga hadir seperti transmisi CVT dengan Earth Dreams Technology, 6.1Touchscreen Display Audio.

Audio Steering Switch, Twe Assist, serta fitur keselamatan seperti Dual Front iSRS Airbags, struktur rangka Geter Speaker, ECO CON + ACE, dan sistem pengereman ABS + EBD.

Seiring dengan popularitasnya, tahun lalu New Honda Brio tercatat menjadi mobil paling laris di tahun 2020 de ngan total penjualan sebesar 43,021 unit.

Di Sulawesi Selatan, Honda Brio berhasil terjual hingga 3309 unit, dengan kontribusi Honda Brio RS sebanyak 879 unit dan Honda Brio Satya sebanyak 2430 unit.

Sebagai pengakuan terhadap keunggulannya, hingga saat penghargaan dari mediaini Honda Brio telah mendapatkan total 41 media di Indonesia untuk berbagai kategori, diantaranya kategori mobil terbaik, konsumsi bahan bakar terbaik, mobil pilihan konsumen, hingga kategori biaya operasional terbaik di kelasnya.

Direktur Main Dealer Honda Cikarang Mariana budiman mengatakan,Honda Brio RS Urbanite Edition ini, akan memantapkan posisinya di segmen city car di Indonesia.

"Kami yakin dengan adanya New Honda Brio bisa terus menjadi trendsetter dan memantapkan posisinya di segmen city car Indonesia," ujarnya Kamis (25/2/2021).