TRIBUN-TIMUR.COM - Inilah biodata atau profil Otis Hahijary Bos TV yang berikan tas mewah Hermes Rp 236 Juta pada Luna Maya.

Aktris Luna Maya kembali membuat geger publik.

Setelah belum lama ini diisukan tengah dekat dengan Dimas Beck, kini Luna Maya justru pamer foto bersama bos stasiun TV swasta, Otis Hahijary.

Mantan kekasih Ariel NOAH itu mengunggah foto kebersamaannya dengan Otis Hahijary di akun Instagram pribadinya @lunamaya Rabu (24/2/2021).

Otis Hahijary tampak merangkul bahu Luna Maya.

Sementara itu Luna Maya terlihat menggenggam tangan kiri Otis Hahijary.

Keduanya tampak tersenyum ke kamera.

"Thank you Pak @otis__hahijary," tulis Luna Maya pada caption foto unggahannya.

Otis Hahijary terlihat menanggapi unggahan tersebut di kolom komentar.

"seru ya lun, cant wait for d next time," tulis Otis Hahijary.