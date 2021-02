Nurdin Abdullah Ajak Warga Dukung Program Langit Biru Pertamina, Harga Pertalite Setara Premium

TRIBUN-TIMUR.COM/MUHAMMAD ABDIWAN

Petugas SPBU melayani transaksi menggunakan aplikasi My Pertamina di Makassar, Senin (122021). Pelanggan setia Pertamina khususnya pengguna aplikasi My Pertamina bisa menikmati pembelian BBM lebih hemat Rp 100,- per liter untuk pembelian Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite dari tanggal 1 Februari hingga 31 Maret 2021 di SPBU yang sudah terhubung dengan aplikasi My Pertamina. tribun timurmuhammad abdiwan