Kenal Lebih Dalam Mobil Hybrid di Gathering Online ke-37 Kalla Toyota

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Mobil hybrid menjadi kendaraan ramah lingkungan yang saat ini sudah banyak dijual di Indonesia.

Mobil yang menggabungkan mesin bakar dan motor listrik ini mulai dilirik banyak konsumen di Indonesia, termasuk pelanggan setia Kalla Toyota, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan mengenal jenis mobil ramah lingkungan ini.

Olehnya, Kalla Toyota hadir memberikan solusi bagi pelanggan yang ingin mengenal jenis mobil hybrid lebih dalam melalui Customer Gathering Online ke-37 dengan tema Mobil Hybrid, Tak Kenal Maka Tak Sayang, Kamis (25/2/2021).

Menghadirkan dua narasumber yang cakap dibidangnya antara lain After Sales Operation Dept Head Kalla Toyota, M Noor Iqbal dan Ifan Rosandy Haris yang merupakan pengguna mobil hybrid.

"Produsen mobil, khususnya Kalla Toyota perlu menyiasati berbagai hal agar masyarakat kian mengerti dengan mobil jenis hybrid, bagaimana membuat masyarakat paham mengenai apa itu mobil yang mengandalkan mesin konvensional dan baterai, edukasi yang tepat sangat dibutuhkan karena tujuannya adalah mempermudah penggunaan kendaraan hybrid bagi pelanggan, jadi buat Kalla Friends yang tertarik mengenal mobil hybrid lebih jauh, akan diulas dalam Gathering Online kali ini," ungkap Mifta Farid S Putra, Marketing Manager Kalla Toyota (24/2/2021).

Pertemuan virtual ini digelar melalui aplikasi Zoom. Seluruh masyarakat dan pelanggan setia Kalla Toyota yang berada di wilayah Sulsel, Sulbar, Sultra, dan Sulteng bisa bergabung. Cukup mendaftar melalui laman bit.ly/CustomerGatheringOnline37.

Kalla Toyota menghadirkan berbagai program menarik memiliki unit Toyota impian bisa diwujudkan dalam Customer Gathering Online ini, akan ada pengundian lucky draw 1 Unit Toyota Calya sebagai grand prize.

Bagi pelanggan yang melakukan SPK selama acara memiliki kesempatan untuk mendapatkan berbagaidoorprize menarik lainnya berupa logam mulia emas,sepeda lipat, smartwatch dan smartphone, tak hanya itu, akan ada pula hadiah berupa saldo OVO ratusan ribu rupiah.

Sebelumnya, Kalla Toyota mengangkat tema Lokal Bisa Tongji dalam Gathering Online ke-36, Kamis, (18/2/2021) lalu.

Narasumber yang dihadirkan ialah dr Iin Fadhila Utami T, SKed yang merupakan Doctor preneue dan Content Creator.

Ia mengungkapkan, salah satu faktor memulai usaha yaitu membagi waktu dan menentukan hal-hal yang prioritas.

" Saya mulai mencari dan membangun bisnis sejak dibangku sekolah, apalagi latar belakang keluarga saya adalah enterpreuner, saya selalu ingin menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, Enterpreneurship is about finding solution, bagaimana caranya kita bisa memberikan solusi bagi orang lain, dengan berbisnis, Menurut saya, dengan berbisnis kita bisa menolong lebih banyak orang”, ungkapnya.

Iin juga mengungkapkan jangan pernah ragu untuk belajar dan berinvestasi, mencari ilmu tentang bisnis.

"Investasi ilmu, pengetahuan dan keterampilan tidak ada matinya, akan sangat berguna dimasa depan, termasuk berbisnis, jangan khawatir dengan usia, tidak ada waktu yang tepat untuk berbisnis atau memulai usaha, waktu yang tepat adalah sekarang, as soon as possible, sesegera mungkin, berani untuk mulai dulu namun tetap terukur dan terarah," ujarnya.