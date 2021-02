Karyawan Yamaha menunjukkan aplikasi My Yamaha Motor di smartphone masing-masing

Aplikasi My Yamaha Motor dari YIMM Permudah Layanan Purna Jual

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) ikut mendorong layanan berbasis digital.

Salah satunya dengan terus mensosialisasikan aplikasi My Yamaha Motor.

Minoru Morimoto, President Director dan CEO YIMM, mengatakan, melalui aplikasi ini, pihaknya ingin menciptakan ikatan kuat dengan konsumen melalui platform digital.

Teknisi sedang melakukan servis Motor Yamaha Gear 125 (Handover)

"Di akhir 2019 lalu, Yamaha Indonesia meluncurkan aplikasi Y-Connect untuk All New NMAX 155. Sedangkan aplikasi My Yamaha Motor ini lebih memudahkan semua konsumen dalam mendapatkan pelayanan terbaik dari seluruh sumber daya yang Yamaha miliki,” ujar Minoru dikutip dari rilis yang diterima.

Dia bilang, via aplikasi ini, pengguna Yamaha bakal lebih mudah mengakses beragam informasi.

Khususnya terkait layanan purna jual, hingga informasi diler baik produk, acara, dan promo-promo menarik.

Terpisah, Area Service Development PT Suracojaya Abadimotor (SJAM), Wawan Rauf mengatakan aplikasi ini hanya berlaku untuk motor Yamaha di atas tahun 2011.

Teknisi sedang melakukan servis motor Yamaha (Handover)

“Dan tidak untuk motor impor alias CBU. Aplikasinya baru tersedia untuk Andorid dan iOS. Dalam aplikasi My Yamaha Motor, terdapat tiga menu layanan utama yang menyajikan beragam informasi, “ ujarnya. (*)

Layanan My Yamaha Motor Mencakup: