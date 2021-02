VIDEO: KSAD Amerika Diberi Suguhan 4 Jenis Kopi Khas Indonesia di Markas TNI AD, Termasuk Kopi Luak

TRIBUN-TIMUR.COM - Cerita menarik terungkap dibalik kunjungan dari Kepala Staf Angkatan Darat Amerika Serikat (Chief of Staff Of United State Army), Jenderal James C McConville ke Markas Besar TNI Angkatan Darat di Jakarta, pada akhir 2020 lalu.

Dilansir dari video pada Chanel Youtube TNI AD yang diunggah, Jumat (19/2/2020), terungkap bagaimana KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa mempersiapkan acara penyambutan hingga makanan yang disajikan untuk menjamu tamu istimewanya.

Jenderal Andika mempersiapkannya secara istimewa dengan menunjukan budaya Indonesia dalam penyambutannya.

Tak hanya mempersiapakan orang-orang dengan pakaian adat Indonesia, Jenderal Andika pun ternyata mengetes rasa langsung makanan yang akan disajikan untuk Jenderal James C McConville.

Seperti minuman es cincau yang disajikan saat itu, ternyata sampai dua kali dilakukan uji coba sebelum tamunya datang.

"Uji coba dua kali kemarin yang dicoba langsung bapak KSAD ditentukan dengan tingkat kemanisannya yang sudah diatur juga," kata Kapusbekangad Mayjen TNI I Ganemoeljo dalam tayangan youtube dilansir, Sabtu (20/2/2021).

Memang sengaja Jenderal Andika menyuguhkan berbagai makanan tradisional untuk KSAD Amerika dalam menunjukan keberagaman yang ada di Indonesa.

Mulai gado-gado, lumpia rol, otak-otak, hingga gudeg dan rawon sengaja disajikan dengan tujuan untuk semakin mempererat hubungan Indonesa dengan Amerika khususnya TNI AD.

"Ini menjadi sebuah usaha mempererat hubungan melalui kuliner. Mudah-mudahan beliau sangat terkesan sehingga menjadi pelengkap hubungan Amerika dan Indonesia khususnya tentara angkatan darat," ujar Mayjen TNI I Ganemoeljo.

4 jenis kopi untuk KSAD Amerika