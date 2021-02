Semakin Mewah dan Aman, New Honda Odyssey Kini Dilengkapi Teknologi Honda Sensing

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - PT Honda Prospect Motor memperkenalkan New Honda Odyssey, saat acara peluncuran yang dilakukan secara virtual di kanal Youtube Hondaisme pada 18 Februari 2021.

Mengusung konsep “Amplified Confidence”, mobil premium dari Honda ini menawarkan tingkat

kenyamanan dan keamanan yang lebih tinggi.

Sekaligus membuat pengendaranya tampil lebih percaya diri dengan tampilan barunya yang semakin mewah dan elegan.

Tampilan depan dari New Honda Odyssey terlihat lebih dinamis dengan tambahan New Front Grille & Bumper Design dengan velg berukuran 17 inchi dengan desain baru, New Full LED Headlight, LED Fog Light, serta New LED Sequential Turning Signal.

Sementara bagian belakang terdapat berbagai perubahan dengan New Full LED Tail Light, New LED Sequential Turning Signal (Rear), serta New Tailgate Garnish yang meningkatkan kesan mewah pada New Honda Odyssey.

Desain dari New Honda Odyssey yang eksklusif juga didukung dengan ukurannya yang pas, sehingga membuatnya dapat bermanuver dengan gesit dan tetap memberikan kenyamanan maksimal bagi penggunanya.

Didukung dengan Power Sliding Door with Outer Courtesy Light yang mampu memberikan

penerangan tambahan di malam hari.

Sementara itu, pada kabin bagian depan telah dilengkapi dengan berbagai fitur teknologi canggih seperti One Push Ignition System, Paddle Shift, Hands-Free Telephone Switch.

Tri-Zone Auto A/C with Smart Touch yang dilengkapi dengan display 7-inch Interactive Thin Film Transistor (TFT) Meter Cluster yang menampilkan berbagai informasi penting saat berkendara.

Kabin depan pun terlihat semakin mewah dengan lapisan kulit berkualitas pada Steering Wheel serta Shift Knob.