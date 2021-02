Prakiraan Inflasi Tetap Rendah, BI Putuskan Turunkan Suku Bunga

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Bank Indonesia (BI) kembali menurunkan suku bunga deposito facility dan suku bunga lending facility masing-masing menjadi 2,75 persen dan 4,25 persen.

Bank sentral tersebut memutuskan menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate atau suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 3,5 persen.

“Keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah dan stabilitas nilai tukar Rupiah yang terjaga, serta sebagai langkah lanjutan untuk mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional,” papar Kepala Kantor Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Budi Hanoto, Minggu (21/2/2021).

Selain itu,Bank Indonesia juga menempuh langkah-langkah kebijakan sebagai tindak lanjut sinergi kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Dalam paket kebijakan terpadu untuk peningkatan pembiayaan dunia usaha dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi.

Melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar.

Melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk mendukung stance kebijakan moneter akomodatif.

Melonggarkan ketentuan uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor menjadi paling sedikit 0 persen untuk semua jenis kendaraaan bermotor baru.

Hal ini untuk mendorong pertumbuhan kredit disektor otomotif dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, berlaku efektif 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Melonggarkan rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) Kredit/Pembiayaan Properti menjadi paling tinggi 100 persen untuk semua jenis properti (rumah tapak, rumah susun, serta ruko/rukan) nagi bank yang memenuhi kriteria NPL/NPF tertentu.