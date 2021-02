Mengenal Yeo Jin Goo Bintang Drama Korea Terbaru 'Beyond Evil', Ini Fakta Menariknya

TRIBUNTIMURWIKI.COM - JTBC baru-baru menayangkan drama Korea terbaru bertajuk Beyond Evil.

Drama bertema kriminal ini akan disiarkan setiap Jumat dan Sabtu mulai pukul 23.00 KST atau 21.00 WIB mulai 19 Februari 2021.

Mengisi slot yang sebelumnya ditempati drakor Hush.

Beyond Evil dibintangi Yeo Jin Goo, Shin Ha Kyun, Choi Sung Eun, dan Choi Dae Hoon.

Yeo Jin Goo diketahui memerankan karakter Han Joo Won.

Joo Won adalah seorang detektif elit yang melanggar hukum untuk menangkap seorang pembunuh berantai.

Dikutip dari TribunStyle.com, Yeo Jin Goo dikenal sebagai aktor yang menggali kariernya sebagai aktor cilik dan memulai debutnya dalam film Sad Movie (2005).

Dijuluki sebagai "Nation's Little Brother". Ia sering memainkan karakter yang lebih muda dari peran utama dalam film dan drama televisi seperti A Frozen Flower (2008), Giant (2010), Moon Embracing the Sun (2012), dan Missing You (2012).

Ia dikenal karena memainkan karakter judul dalam film thriller laga Hwayi: A Monster Boy (2013), yang membuatnya memenangkan Aktor Baru Terbaik di Blue Dragon Film Awards.

Sejak saat itu, Jin Goo menjadi pemeran utama dalam film Shoot Me in the Heart (2015), The Long Way Home (2015), dan Warriors of the Dawn (2017).