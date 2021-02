Profil atau Biodata Timo Tjahjanto, Sutradara Indonesia Ditunjuk Garap Remake Film Train to Busan

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Sutradara Timo Tjahjanto akan menjadi otak di balik film remake Train to Busan Versi Hollywood garapan rumah produksi New Line.

Nama Timo Tjahjanto pun mendadak menjadi sorotan publik.

Sutradara film The Night Comes for Us ini digadang-gadang akan me-remake film Train to Busan

Dilansir deadline, Timo Tjahjanto tengah dalam prores negosiasi untuk menyutradarai Train to Busan Versi Hollywood.

Kesuksesan film asal Korea Selatan itu menarik perhatian rumah produksi New Line Cinema.

Selain Timo Tjahjanto, kabarnya James Wan, Michael Clear, Nicolas Atlan, Terry Kalagian, dan Gary Dauberman akan bekerjasama mengadaptasi film tersebut.

Sementara itu di jajaran produser eksekutif ada Judson Scott, Sidonie Dumas, Christophe Riandee, dan Johanna Byer.

Train to Busan merupakan film garapan Sang-Ho Yeon yang ditayangkan perdana di Festival Film Cannes pada 2016.

Timo Tjahjanto sendiri dikenal sebagai sutradara dari sejumlah film horor.

Salah satunya yang terkenal ialah Macabre atau Rumah Dara.