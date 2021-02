Hari Ini 18 Tahun Lalu, 100 Orang Meninggal dalam Kebakaran Kelab Malam di Amerika, Penyebab

TRIBUNTIMURWIKI.COM - 20 Februari menjadi catatan kelam yang pernah terjadi dalam sejarah dunia.

Sebuah peristiwa tragis terjadi di Amerika.

Tepatnya di kelab malam The Station yang ada di Kota West Warmick, Pulau Rhode, New England, AS.

Harusnya, semua orang yang berkunjung bisa bersenang-senang sambil menikmati musik.

Namun, tepat pada hari ini 18 tahun yang lalu, tepatnya 20 Februari 2003, kelub malam yang disebutkan tersebut terbakar.

Dilansir dari Kompas.com, dilaporkan sedikitnya ada 100 orang yang meninggal dan lebih dari 200 yang lainnya mengalami luka-luka.

Dikutip dari History, peristiwa ini tercatat sebagaikebakaran paling mematikan di AS setelah sebelumnya kejadian serupa terjadi di negara bagian Kentucky pada tahun 1977 dan menewaskan 165 orang.

Penyebab kebakaran

Mengutip AP News, (20/2/2019) penyebab kebakaran diduga berasal dari kembang api yang dinyalakan sebagai bentuk sambutan kepada band yang akan tampil saat itu yaitu Great White.

Naas, percikan kembang api itu ternyata mengenai busa peredam suara yang ada di dinding klub tersebut.