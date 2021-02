Agnez Mo Buka-bukaan Cerita Penyebab Putus Cinta dengan Deddy Corbuzier, Diawali Cemburu

Sempat mengungkap alasan putus dari Agnez Mo karena kesibukan dan watak yang sama-sama keras, Deddy Corbuzier terkejut saat mendengar penjelasan dari Agnez.

Agnez Mo yang menjadi tamu podcast Deddy Corbuzier, menceritakan penyebab dulu berubah sikap dan putus dari Deddy.

Sebagai orang yang baru pertama kali pacaran, Agnez merasa cemburu ketika mendapati mantan kekasih Deddy Corbuzier masih menghubungi lewat SMS atau pesan singkat.

Tidak itu saja, Deddy Corbuzier dan mantan kekasihnya juga masih mengajar di tempat yang sama.

"My first time ngerasain that passionate love jadi gue enggak tahu gimana cara contain it, and then gue ngelihat you the first man that I felt safe with (komunikasi dengan wanita lain)," kata Agnez Mo dikutip dari YouTube Deddy Corbuzier, Sabtu (20/2/2021).

"Tapi ada cewek lain yang waktu itu lu kalau ngajar di sekolah masih ketemu dia. Karena dia masih di situ, and then I found that this girl masih SMS-an sama lu," ujarnya lagi.

Mendengar penjelasan Agnes, Deddy hanya tersenyum. Kemudian, berujar, selama ini belum pernah mendengar cerita tentang hal itu.

"Saya merasa dimarahi. Saya merasa uneg-uneg yang dulu enggak bisa (keluar), dikeluarkan," ucap Deddy Corbuzier.

"Dulu dia enggak ngomong gini lho. Pokoknya kita bubar bubar aja. Saya baru tahu lho ini," kata Deddy disambut tawa Agnez Mo.

Agnez Mo sadar saat itu usianya masih sangat muda, sehingga berakhir dengan saling mengedepankan ego masing-masing.

Namun, pelantun "Coke Bottle" itu berpikir, akhir berbeda akan terjadi apabila di usia seperti sekarang.

Menurut Agnez Mo, mereka pasti bisa mengatasinya dengan berkompromi.

Dalam artian, saling terbuka dan membicarakan apa yang disuka dan tidak disukai satu sama lain, serta mencari jalan keluar bersama.

"Bukan toxic, kita too young to handle that kind of passionate love. Gue waktu itu, I really had big problem with your ex (girlfriend)," ucap Agnez Mo.

Untuk diketahui, saat menjelani hubungan asmara dengan Deddy Corbuzier, usia Agnez Mo masih belasan tahun.