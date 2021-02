VIDEO: Viral Nenek di Toraja Diberi Masker Petugas, 'I Love U Bertubi-Tubi Pak Polisi'

TRIBUNTORAJA.COM, MAKALE -Viral Nenek di Toraja Diberi Masker Petugas, I Love U Bertubi-Tubi Pak Polisi, Jumat (19/2/2021).

Seorang nenek kedapatan tidak memakai masker di Pasar Sentral Makale, Tana Toraja beberapa waktu lalu.

Karena melanggar, nenek yang belum diketahui namanya tersebut diberi masker oleh petugas.

Kepada anggota Polisi, nenek tersebut mengucapkan terimakasih.

"Thank You Veri Much," katanya.

Tak hanya itu, si nenek juga melontarkan kata-kata yang mengundang gelak tawa.

"I Love U Bertubi-tubi Pak Polisi," sambungnya.

Mendengar itu, pak polisi dan beberapa warga yang berada di lokasi tertawa.

Sementara, video 'i love u bertubi-tubi' si nenek ini ternyata sudah viral di media sosial.

Warganet tak hanya di Toraja, ramai membagikannya.

Bahkan sebagain dari mereka mengeditnya menjadi video Tik Tok.

Laporan Kontributor TribunToraja.Com,@b_u_u_r_y