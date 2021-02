New Pajero Sport Hadirkan 6 Varian, Harga OTR Makasaar Mulai Rp 509 Juta

Director Of Sales and Marketing PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (PT MMKSI), Michimasa Kono pada sesi jumpa pers virtual, Kamis (18/2/2021).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Director Of Sales and Marketing PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (PT MMKSI), Michimasa Kono mengatakan, peluncuran New Pajero Sport ini hadir dalam enam varian.

Harga On The Road (OTR) Makassar berbeda untuk tiap jenisnya.

Tipe terendah manual Exceed 4x2 MT dibanderol Rp509,8 juta, ada juga tipe Exceed 4x2 AT dengan pilihan warna graphite gray, quartz white pearl, sterling silver, jet black mica.

Kemudian GLX 4x4 MT dengan pilihan warna quartz white pearl, sterling silver, jet black mica, Dakar 4x2 AT, Dakar Ultimate 4x2 AT.

"Paling mahal Dakar Ultimate 4x4 AT dengan harga OTR Makassar Rp 735 juta dengan pilihan warna graphite gray, deep bronze, quartz white pearl, sterling silver, jet black mica," katanya saat jumpa pers secara virtual, Kamis (18/2/2021).

Tak tanggung-tanggung, bersama Bosowa Berlian sedang melakukan distribusi New Pajero Sport ke KTI khususnya ke Sulsel.

"Posisi market share Mitsubishi di Sulsel diangka 55 persen. Semoga dipertahankan di tengah pandemi dan dipastikan tetap menjadi leader dikelas SUV,” ujarnya.

Ia menambahkan, sejak diproduksi 2009, tercatat populasi Pajero Sport sudah mencapai 160 ribu unit.

"Tentu hadirnya New Pajero Sport dapat meningkatkan jumlah penggunanya,” tambahnya.

Indent 200 Unit di Sulsel