Ini Penjelasan Konsep Archipelago di Indonesia yang Belum Disetujui Negara Lain di Dunia

TRIBUN-TIMUR.COM - Indonesia memiliki puluhan ribu pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.

Maka tak mengherankan jika Indonesia dijuluki sebagai negara kepulauan.

Dalam UNCLOS (United Nation Convention on the Law of the Sea) 1982 atau Konvensi Hukum Laut PBB Ke-III Tahun 1982, paham negara kepulauan di Indonesia yang didasarkan pada archipelago concept Indonesia telah mendapat pengakuan secara resmi oleh PBB.

Menurut Merriam-Webster kata 'archipelago' berarti hamparan air dengan banyak pulau yang tersebar di antaranya atau sesuatu yang menyerupai negara kepulauan.

Konsep archipelago di Indonesia dan negara barat memiliki perbedaan pemahaman.

Negara barat menganggap jika laut merupakan pemisah antar pulau di suatu negara atau dengan kata lain pulau-pulau tersebut dipisahkan oleh hamparan air yang luas atau laut.

Sedangkan archipelago concept menurut Bangsa Indonesia menyatakan jika laut sebagai penghubung antar daratan di Indonesia.

Sehingga wilayah negara Indonesia menjadi satu kesatuan utuh sebagai Tanah Air dan disebut sebagai negara kepulauan.

Mengutip dari situs Perpustakaan Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhannas), awalnya pemahaman tentang negara kepulauan hanya digunakan untuk menghindari status laut bebas di laut pedalaman atau perairan antar pulau.

Adanya konsep negara kepulauan ini menyebabkan Indonesia terhindar dari laut bebas.