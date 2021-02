Makanan Jepang Mulai Rp 35 Ribu di MaRI Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Gokana merupakan restoran yang menyajikan makanan khas Jepang.

Gokana merupakan restoran yang menyajikan makanan khas Jepang.

Pelanggan setia Gokana Resto dapat dapat menikmati aneka menu mulai Rp 35 ribu.

Terdapat tiga paket Mantap dengan pilihan menu bervariasi.

Paket pertama, pelanggan dapat menikmati Katsu Hot, Miso, Soyu Ramen Seharga Rp 39.090.

Selanjutnya, pelanggan bisa menikmati aneka menu dengan harga Rp 35.454.

Paket terakhir, Chicken Nanban dan Nasi seharga Rp 35.454.

Ketiga paket promo ini sudah termasuk minuman berupa teh pucuk harum.

Demikian disampaikan Tenant Relation Section Head Mal Ratu Indah, Ina Sakina Rustham.

Ia mengatakan, saatnya menikmati Japanese Food dengan harga bersahabat.

"Penggemar masakan Jepang bisa langsung berkunjung ke Gokana Resto Mal Ratu Indah. Jangan sampai ketinggalan,” katanya pada Tribun Timur, Rabu (17/2/2021).

Harga yang tertera belum termasuk pajak restoran.

Promo ini berlaku untuk dine in, take away, dan delivery.

"Promo ini berlaku di seluruh outlet Gokana Resto, selama persediaan masih ada," ujarnya.

Selain itu, promo ini dapat digabung dengan promo pembayaraan lainnya.

Ia menambahkan, promo hemat ini dapat pelanggan nikmati hingga 28 Februari 2021 mendatang. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit