Informa Sale Up To 12 Persen 15 Februari Hingga 14 Maret 2021

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Informa Furnitur tak pernah henti memberikan penawaran menarik bagi konsumen setianya.

Bagi kamu pelanggan setia Informa ada berbagai keuntungan yang menggiurkan di bulan ini bertajuk New Collection 2 dan diberikan diskon sale up to 12 persen untuk maksimal belanja Rp 50 juta.

Menurut Duty Manager Igo Gunawan, promo tidak dapat digabungkan dengan potongan harga pembayaran DP 50 persen.

"Mininal belanja Rp 100 juta akan mendapatkan potongan langsung senilai Rp 2 juta, jika melakukan DP 50 persen selama periode promo atau mendapatkan diskon sebesar 4 persen Maksimal Rp 6 juta dan melakukan full payment selama periode promo," ujarnya Rabu (17/2/2021).

Ia juga menambahkan Minimal belanja Rp 200 juta akan mendapatkan potongan langsung senilai Rp.6 juta jika melakukan DP 50 persen selama periode promo atau mendapatkan diskon sebesar 8 persen Maksimal Rp 20 juta jika melakukan full payment selama periode promo.

Berlaku juga untuk Minimal belanja Rp 250 juta akan mendapatkan potongan langsung senilai Rp 15 juta jika melakukan DP 50 persen selama periode promo atau mendapatkan diskon sebesar 12 persen maksimal Rp 50 juta, jika melakukan full payment selama periode promo.

Adapun mekanisme promo tersebut, berlaku khusus untuk pembelian produk Informa Custom Furniture, promo hanya berlaku untuk Customer yang melakukan DP 50 persen atau Full Payment selama periode promo 15 Februari hingga 14 Maret 2021 dan melakukan turun produksi maksimal 7 April 2021 serta follow instagram ICF di @informacustom.id.

Untuk Customer yang melakukan Deposit Designer Fee di periode promo sebelumnya dapat mengikuti promo tersebut serta pembayaran DP 50 persen atau full payment wajib dibayarkan pada saat persetujuan gambar atau sebelum melakukan proses produksi.

"Customer yang melakukan DP 50 persen dan belum melakukan turun produksi di periode promo sebelumnya tidak dapat mengikuti promo ini," tuturnya.

"NO SR NO TUGU dan berlaku cicilan 0 persen hingga 24 bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tambahnya. (*)