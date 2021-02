Akibat Mesin Rusak, Pesawat Garuda Indonesia Tujuan Makassar - Gorontalo Lakukan Pendaratan Darurat

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pesawat Garuda Airlines berjenis B-737-800 GA 642 PK-GFF, melakukan Return To Base (RTB) atau kembali ke Bandara Sultan Hasanuddin dengan melakukan pendaratan darurat, Rabu (17/2/2021) sekitar 10.11 Wita.

Pesawat yang dibawa oleh Pilot Jonathan Martin ini, memiliki tujuan ke Bandara Djalaluddin Gorontalo.

Namun karena adanya technical problem engine failur 2 pada pesawat Garuda Indonesia, pilot terpaksa kembali ke bandara Sultan Hasanuddin.

Kepala Otoritas Bandara V, Baitul Ikhwan menjelaskan, RTB tersebut diambil oleh Pilot, setelah pesawaf take off dengan ketinggian 200 feet.

Sebelum RTB, pesawat berputar di udara kurang lebih 42 menit.

"Setelah beberapa saat take off engine no 2 pada pesawat Garuda Indonesia GA 642 mengeluarkan asap hitam. Langkah yang diambil pilot yakni melapor ke tower terkait kerusakan yang dialaminya," ujar Ikhwan

"Kemudian pesawat tersebut melakukan pendaratan darurat kembali ke Bandara Sultan Hasanuddin. Tindakan pilot ini sudah sesuai SOP yang berlaku," lanjutnya.

Meski terjadi kerusakan pada pesawat, namun seluruh penumpang pesawat dan kru yang berjumlah 34 orang dalam kondisi selamat.

Sementara untuk pesawat sendiri, kata Ikhwan tidak lagi beroperasi, sebab sementara menunggu perbaikan dan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak maskapai.

"Kondisi penumpang semuanya baik, sehat, dan aman. Mereka semua turun dari pesawat dengan keadaan selamat," jelasnya

"Saat ini mereka masih menunggu pihak maskapai untuk memberangkatkan mereka kembali ke daerah tujuan. Karena itu masih tanggung jawab pihak maskapai," sambungnya

Sementara itu, untuk melakukan tindakan penyelamatan penumpang pesawat.

Maka pihak pengelola Bandara Sultan Hasanuddin menyiapkan personel Pemadam Kebakakaran dari Lanud Hasanuddin, dan Bandara serta ambulance di seputaran runway pendaratan.

Saat mendarat pesawat Garuda Indonesia GA 642 PK-GFF menggunakan runway 03-21 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar an parkir di apron stand R38 dengan aman.

Laporan tribuntimur.com, M Ikhsan