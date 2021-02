Susi Pudjiastuti Unggah Utang Luar Negeri Indonesia Era Jokowi Lebih Rp 5000 Triliun, Langgar Janji?

TRIBUN-TIMUR.COM - Jagad media sosial heboh gara-gara cuitan Susi Pudjiastuti Eks Menteri Jokowi, Selasa (16/2/2021) sore.

Unggahan terbaru mantan menteri Jokowi periode pertama ini langsung ditanggapi netizen.

Akun Twitter terverifikasi Susi Pudjiastuti mengunggah link berita bahas utang Indonesia di periode kedua Jokowi.

Jumlahnya kini semakin banyak.

Unggahan terbaru Susi Pudjiastuti tentang jumlah utang Indonesia di era Jokowi (twitter)

Unggahan Susi Pudjiastuti langsung panen reaksi dari warganet.

Utang Indonesia Tembus Rp 5,803 Triliun

Melansir Kompas.com dengan artikel berjudul "Utang Luar Negeri RI Kini Rp 5.803 Triliun, Jokowi Langgar Janji?",, Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal IV 2020 tercatat sebesar 417,5 miliar dollar AS, atau sekitar Rp 5.803,2 triliun (kurs Rp 13.900 per dollar AS).

Posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal IV 2020 tercatat lebih tinggi dibandingkan akhir kuartal III yang sebesar 413,4 miliar dollar AS.

Besaran utang itu terdiri dari utang luar negeri (ULN) sektor publik pada akhir kuartal IV 2020, yakni pemerintah dan bank sentral, sebesar 209,2 miliar dollar AS atau Rp 2.907 triliun dan ULN sektor swasta termasuk BUMN sebesar 208,3 miliar dollar AS atau Rp 2.895 triliun.

Jika dirunut dari tahun ke tahun, utang luar negeri Indonesia, dalam hal ini utang pemerintah, memang terus mengalami lonjakan. Menbengkaknya utang luar negeri Indonesia di era Presiden Joko Widodo ( Jokowi) ini tercatat sudah terjadi sebelum pandemi virus corona (Covid-19).