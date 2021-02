Harga Kebutuhan Pokok di Sinjai Mulai Normal

TRIBUNSINJAI.COM, SINJAI UTARA- Sejumlah harga kebutuhan pokok di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan mulai stabil awal pekan ini, Senin (15/2/2021).

Harga kebutuhan pokok tersebut mulai stabil seperti Beras Ceherang Rp 7.500 per liter.

Gula Aren Rp 15 ribu per biji, cabe keriting Rp 30 ribu per kilogram.

Cabe besar Rp 25 ribu per kilogram, cabe rawit 45 ribu per kilogram yang semula Rp 50 ribu hingga Rp 60 ribu per kilogram.

Vanili mentah Rp 110 per kilogram, coklat kering Rp 30 ribu per kilogram.

Harga telur ayam ras per rak Rp 42 Ribu, daging sapi murni Rp 120 ribu per kilogram, daging ayam potong Rp 29 ribu per kilogram.

Bimoli Rp 15 ribu 1000 ml, beras Ceherang Rp 7,500 per liter.

"Saat ini harga sudah mulai stabil. Hal ini dipengaruhi karena Februari ini tidak ada perayaan besar," kata Plt Kepala Dinas Perdagangan Sinjai, Muh Saleh.

Sejumlah kebutuhan pokok diperediksi akan mengalami kenaikan pada awal April mendatang saat menjelang memasuki bulan puasa Ramadan hingga menjelang lebaran Idul Fitri.

Sebelumnya kebutuhan pokok paling berdampak kenaikannya yakni telur ayam ras dari harga Rp 32 ribu per rak menjadi Rp 48 ribu per rak.

Demikian juga harga cabe rawit dan cabe keriting mencapai Rp 60 ribu per kilogram.

Penyebabnya karena kurangnya pasokan dari petani cabai sedang permintaan kebutuhan meningkat. (*)