Mengenal Lana Condor, Pemeran Lara Jean di Film Trilogi To All The Boys I've Loved Before

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Berikut profil Lana Condor, aktris yang berperan sebagai Lara Jean di film Trilogi Netflix To All The Boys I've Loved Before.

Film ketiganya, berjudul To All the Boys: Always and Forever baru saja dirilis pada hari Jumat (12/2) lalu.

Berkat film Netflix itu namanya semakin dikenal di kancah industri film.

Film komedi romantis ini merupakan lanjutan dari dua seri sebelumnya yakni To All the Boys I've Loved Before (2018) dan To All the Boys: P.S. I Still Love You (2020).

Karya garapan penulis Jenny Han dan sutradara Michael Fimognari ini menceritakan tentang kisah cinta dua remaja Lara Jean dan Peter Kavinsky.

Dalam sekuel terakhirnya ini, Jean dan Peter menikamati masa-masa terakhirnya di sekolah sebelum kemudian menjalani hubungan jarak jauh karena berkuliah di kampus berbeda.

Film serial ini dibintangi oleh sederet bintang muda berbakat termasuk Lana Condor.

Lana yang memerankan karakter Lara Jean beradu akting dengan Noah Centineo yang berperan sebagai Peter Kavinsky.

Lantas siapa sebenarnya sosok cantik ini?

Dikutip dari TribunStyle.com, inilah profil Lana COndor selengkapnya.