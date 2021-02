Netflix Rilis To All The Boys: Always and Forever, Siapa Noah Centineo yang Perankan Peter Kavinsky?

To All The Boys: Always and Forever

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Siapa yang sudah menunggu-nunggu lanjutan serial film trilogi dari To All The Boys?

Yup, film dengan genre remaja Amerika ini rupanya baru saja merilis seri ketiganya atau terakhir, To All The Boys: Always and Forever

Film yang mengisahkan tentang percintaan antara Lara Jean dan Peter Kavinsky ini tayang di Netflix sejak seri pertamanya lho

To All The Boys I've Loved Before rilis pada 2018 lalu, kemudian dilanjutkan dengan seri keduanya To All The Boys : P.S I Still Love You pada 2020

Film Trilogi Netflix To All The Boys: P.S I Stiil Love You, seri kedua (via movieden.net)

Dan seri terakhirnya tahun ini Februari 2021

Sukses besar sejak seri pertamanya, sosok pemeran utamanya juga tentu langsung jadi sorotan.

Termasuk Noah Centineo yang memerankan Peter Kavinsky pacar Lara Jean yang diperankan Lana Condor

Berkat film Netflix itu namanya semakin dikenal di kancah industri film.

Aktor asal Amerika Serikat itu bernama lengkap Noah Gregory Centineo.

Noah lahir di Miami, Florida pada 9 Mei 1996. Ia merupakan putra dari Gregory Vincent Centineo dan Kellee Jane.