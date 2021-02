Kreatif dan Inovatif Jadi Harapan Marcomm GAIA Aesthetic dan Slimming Clinic

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Marketing Communications GAIA Aesthetic dan Slimming Clinic, Ikha Gunadi mengatakan membaca dan menata ruang menjadi salah satu hobi dan kegemarannya.

Menurutnya marketing, education dan interior design menjadi minat utamanya saat ini.

"Kemarin sempat jadi guru paruh waktu disalah satu lembaga kursus Bahasa Inggris untuk mencoba berkecimpung ambil peran di education field, ujarnya Kamis (11/2/2021).

"Tapi sekarang lagi fokus untuk menetap di marketing field, semoga ke depannya juga bisa menyentuh sedikit interior design, biar punya personal experience di hal yang saya anggap interesting," tambahnya.

Wanita kelahiran Ujung Pandang, 21 Juli 1998 ini juga bekerja sebagai freelancer copywrier di beberapa local business di Makassar.

Menurutnya menjadi kreatif dan inovatif dalam sebuah pekerjaan sangatlah penting.

"Berhubung pekerjaan sebagai Marcom dan Copywriter selalu butuh ide segar yang diberi ke audience makanya saya harus bisa konsisten menggali potensi diri agar lebih kreatif dan inovatif menciptakan konten-konten marketing ke depannya," tuturnya.

Dirinya berharap di Tahun 2021 senantiasa diberi kesehatan dan dapat memberi pengaruh positif untuk orang-orang di sekelilingnya.

"Harapan selebihnya saya ingin lebih fokus untuk memprioritaskan hal-hal yang saya senangi dan be able to say no to things i don't like," harapnya. (*)