DPD ITMA Sulsel-ASITA Kolaborasi Tingkatkan Kualitas Tour Leader di Sulawesi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Indonesia Tour Leader Moslem Association (ITMA) dan Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) Sulawesi Selatan (Sulsel), berkolaborasi menggagas program pelatihan pemimpin tur moslem.

Program strategis tersebut untuk meningkatkan kualitas tour leader dan tour guide lokal.

Termasuk upaya mengangkat potensi destinasi wisata disejumlah daerah di Sulsel.

Pertemuan tersebut dibahas di Kopi Kebun Jl Racing Centre, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (9/2/2021).

Hadir dalam pertemuan Ketua DPD ITMA Sulsel H Nurhayat, Sekretaris Mawardha, bidang diklat, bidang hubungan antar lembaga Mursyid, serta bidang Humas Echi.

Sementara itu, Asita Sulsel hadir Didi L Manaba selaku ketua dan Astuti Yasir Bendum dan jajarannya.

"Industri pariwisata di Sulsel membutuhkan Tour guide yang profesional dan ini tentu menjadi domain ITMA sebagai asosiasi profesi," kata Didi.

Ia pun berharap, ke depannya Asita dan ITMA dapat membentuk kader baru yang profesional.

"Harapan kami, hadir kader yang berakhlakul karimah baik untuk menunjang aktifitas tur inbound di Sulawesi," ujar Didi.

Serupa disampaikan Ketua ITMA DPD Sulawesi, Nurhayat.

"Hasil pertemuan dengan Asita cukup banyak memberikan insight yang positif bagi ITMA sebagai dasar dalam melakukan pergerakan dan aktifitas ke depan," kata CEO Al Jasiyah Travel ini.

Ia menekankan, sebagai asosiasi profesi ITMA akan fokus pada pengembangan individu, skills, kompetensi dan etika.

"Baik itu yang meliputi tour guide maupun tour leader," tutur Hayat. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit