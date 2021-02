Hakim Hitung Pendapatan Jaksa Pinangki: Gaji Pinangki Rp18,9 Juta, Pengeluaran Rp70 Juta, Apa Saja?

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Gaji Jaksa Pinangki terbilang lumayan. Pendapatan Jaksa Pinangki memang lebih tinggi dari suami. Tapi, pengeluaran rumah tangga jaksa-polisi ini jauh lebih tinggi daripada gaji bersih mereka.

Hakim Pengadilan Tipikor menghitung dan membeberkan pendapatan dan pengeluaran Jaksa Pinangki dan suami Jaksa Pinangki dalam dalam pembacaan pertimbangan vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (8/2/2021).

Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi salah satu dakwaan yang dilontarkan jaksa terhadap Pinangki Sirna Malasari. Ia didakwa melakukan pencucian uang miliaran rupiah yang berasal dari Djoko Tjandra.

Dalam pembacaan pertimbangan vonis, Hakim Pengadilan Tipikor menyinggung soal pengeluaran Pinangki. Termasuk uang yang dikeluarkan Pinangki setiap bulan untuk menggaji sopir hingga baby sitter yang bekerja padanya.

Hakim membeberkan, gaji Jaksa Pinangki sebagai jaksa adalah Rp18,9 juta. Ia juga tak punya penghasilan lain, kecuali sebagai dosen di Universitas Ibnu Chaldun, Bogor.

Sementara, suami Jaksa Pinangki yang berpangkat AKBP di Kepolisian pada 2019-2020, Napitupulu Yogi Yusuf, berpenghasilan sekitar Rp 11 juta.

Tapi nyatanya, pengeluaran Jaksa Pinangki lebih besar dibanding gajinya ditambah gaji suaminya.

"Terdakwa tidak memiliki penghasilan lain selain pendapatannya sebagai jaksa dan mengajar di beberapa universitas, di antara lain sebagai dosen di Universitas Ibnu Chaldun, Bogor," kata hakim dalam pertimbangan vonis yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, 8 Februari 2021.

Pengeluaran Jaksa Pinangki setiap bulan untuk menggaji pegawainya di rumah mencapai Rp70 juta.

Gaji itu untuk karyawan bernama Jumiati Rp 6,5 juta per bulan, Jamizah selaku babysitter Rp 7,5 juta per bulan, Puji Tristanto selaku driver Rp 5 juta dan uang makan Rp 3 juta per bulan, Elizabeth selaku tukang masak Rp 4,5 juta per bulan, Kuswatin selaku pembantu rumah tangga sebesar Rp 3,5 juta per bulan, Ade Rahmat selaku perawat ayahnya Rp 3 juta per bulan, dan Duriah selaku perawat ayahnya Rp 3,3 juta per bulan.

"Membayar tagihan listrik dan seluruh tagihan rumah tangga dan biaya pengobatan ayahnya yang pembayarannya dilakukan oleh saksi Pungki Primaharini (adik Jaksa Pinangki), yang uangnya bersumber dari terdakwa," jelas hakim.

"Pengeluaran terdakwa selama sebulan ditotal sekitar Rp 70 juta rupiah atau sekitar jumlah tersebut," ujar hakim menambahkan.