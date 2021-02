Cantiknya Glenca Chysara Pemeran Elsa di Sinetron Ikatan Cinta, Dijuluki Go Moon Young Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM - Elsa di sinetron Ikatan Cinta mungkin menjadi tokoh yang paling banyak dibenci.

Bagaimana tidak, Elsa adalah tokoh antagonis yang memusuhi Andin yang juga pembunuh Roy dan belum terungkap hingga saat ini.

Glenca Chysara yang memerankan tokoh Elsa terbilang sukses hingga membuat penonton gemas denga sifat liciknya.

Glenca Chysara ternyata bukan orang baru di dunia hiburan tanag air.

Wajah lawan main Evan Sanders sudah menghiasi layar kacar pemirsa Indonesia sejak tahun 2014 silam.

Kini terkenal sebagai adik Andin Ikatan Cinta, ternyata penampilan Glenca tak jauh berbeda dengan Elsa, tokoh yang diperankannya.

Gaya fashion Glenca Chysara sering mencuri perhatian.

Glenca terlihat beberapa kali mengenakan outfit yang mirip dengan yang dikenakan karakter Go Moon Young di drama Korea Its Okay Not To Be Okay.

Dari beberapa postingan Instagramnya, terlihat cewek kelahiran 1995 ini sering tampil mengenakan puff sleeve dress.