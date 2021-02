11 Tahun Melawan Kanker, Aktris Kim Bo Kyung Meninggal Dunia, Ini Drakor yang Pernah Dia Bintangi

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Nama Kim Bo Kyung ramai diperbincangkan saat ini.

Kabar meninggalnya pun menjadi kabar duka bagi industri Drama Korea.

Bisa dikatakan ia merupakan salah bintang legenda yang ada di Korea.

Namanya pun sempat melambung tinggi lalu redup karena tak aktif berperan di Drakor.

Dilansir Soompi, hankook Ilbo melaporkan, aktris asal Korea, Kim Bo Kyung telah meninggal dunia di usianya 44 tahun, Jum'at (4/2/2021).

Aktris Kim Bo Kyung meninggal setelah melawan kanker selama 11 tahun. (Ist)

Menurut keluarganya, dikabarkan ia meninggal pada 1 Februari setelah berjuang selama 11 tahun melawan kanker.

Karya Kim Bo Kyung termasuk film hit 2001 "Friend," dan dia menjadi terkenal setelah penampilannya dalam film sebagai Jin Sook, vokalis band Rainbow.

Dia juga muncul dalam film termasuk "RU Ready?", "Sword in the Moon," "My Little Bride," "Blue Sky," "Epitaph," "Paju," dan "The Day He Arrives."

Kim Bo Kyung juga berakting dalam drama seperti "Invitation," "School 4," "Behind the White Tower," "Spotlight," dan banyak lagi.

Profil dan Perjalanan Karir Kim Bo Kyung