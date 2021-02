PUPUK Ajak Inkubator Bisnis Politeknik ATI Makassar Bina UMKM Terdampak Pandemi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK) yang diwakili oleh Muhammad Lutfi Yahya sebagai FO Project ACTION Wilayah Makassar (bagian dari konsorsium) melakukan audiensi ke kampus Politeknik ATI Makassar, Rabu (4/2/2021).

Kunjungannya itu diterima Direktur Politeknik ATI Makassar Muhammad Basri didampingi Pembantu Direktur III Arminas dan Ketua Inkubator Bisnis Idi Amin Lutfi menyampaikan terkait program Active Citizens Building Solidarity and Resilience in Response to Covid-19 (ACTION).

Tujuan program ACTION adalah untuk meningkatkan keterlibatan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, pihak swasta.

Termasuk lembaga pendidikan vokasi dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19 di bidang kesehatan, ekonomi dan sosial dengan memberdayakan kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, lansia, petani, dan UMKM.

"Lewat program ini, tim akan melatih dan mendampingi pemuda yang ingin menjadi wirausaha yang aktif dan pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19," katanya Lutfi via rilis.

Lutfi pun ingin meminta bantuan dan dukungan Politeknik ATI Makassar khususnya Unit Inkubator bisnis Politeknik ATI Makassar yang sudah teruji kompetensinya untuk bersama-sama dengan tim lainnya mendukung Project ACTION.

Dengan turut melatih dan mendampingi baik mahasiswa atau alumni dan IKM yang menjadi binaan di inkubator bisnis Politeknik ATI Makassar yang berdomisili di Kecamatan target di Kota Makassar secara kolaboratif dan partisipatif.

Sementara itu, Muhammad Basri menyambut baik program yang akan dilaksanakan PUPUK.

Menurutnya, dalam pelaksanaan program tersebut bisa menggandeng Inkubator Bisnis Teknologi Industri yang ada di Politeknik ATI Makassar.

"Inkubator Bisnis Politeknik ATI Makassar hadir untuk memberikan pembinaan dan pendampingan kepada mahasiswa yang ingin menjadi wirausaha industri ataupun pelaku UMKM melalui program akselerasi," jelasnya.

PUPUK Makassar dan Politeknik ATI Makassar juga membahas rencana kelanjutan kerja sama antara keduanya yang sebelumnya juga sudah terjalin baik.

Pada kesempatan tersebut, Lutfi juga menyempatkan berkunjung melihat produk-produk dari tenant binaan Inkubator Bisnis Teknologi Industri Politeknik ATI Makassar. (*)