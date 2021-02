Akhirnya Nia Ramadhani Berani Bicara, Curhat Gini Usai Dihujat Saat Jadi Host Bareng Raffi Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM - Artis Nia Ramadhani untuk pertama kalinya kembali membuat unggahan, dan kali ini menyebut tentang proses pembelajaran dalam hidup.

Dalam unggahan di Instagram, Nia menulis tentang ketidaksempurnaan dalam diri seseorang.

"Ketika kita menerima kenyataan kalau kita bukan sosok manusia yang sempurna.. disitulah kita belajar dan berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik..," tulis Nia dikutip Rabu (3/2/2021).

"Jatuh, bangkit, tumbuh, belajar, karena hidup terus berjalan," tulisnya lagi.

Unggahan Nia tersebut kemudian mendapat dukungan dari teman-temannya.

"Orang yang luar biasa adalah orang yang bisa menerima segala kekurangan dan kritiknya kemudian meresponinya dengan mau belajar n berusaha menjadi orang yang lebih baik... you’re amazing! I laff you!!," tulis @theresawienathan.

"Always love your spirit, that's why I adore you," tulis @mrsayudewi.

Namun tak sedikit netizen yang kemudian mengkaitkan unggahan Nia ini dengan kritikan yang diberikan pada istri Ardi Bakrie itu saat menjadi pembawa acara TikTok Awards Indonesia 2020.

"Gara-gara jadi MC jadi galau..hihi," tulis akun @yayankagustin21.

"Ngehost kagak nyambung, kayak orang lagi ngefly," tulis @yonnahadid.

"Karena itu enggak usah jadi host lagi," tulis akun @nursanti38.

Seperti diketahui, Nia Ramadhani sempat mendapat kritikan karena perilakunya selama menjadi pembawa acara TikTok Awards Indonesia 2020.

Dari mengeluhkan mata minus hingga mengeluh karena tidak mendapat giliran bicara. Namun ketika diberi kesempatan bicara oleh Raffi Ahmad, Nia justru terlihat gugup dan tidak bisa memberi penjelasan dengan jelas.

