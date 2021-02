Wuling Kenalkan Interconnected Smart Ecosystem

TRIBUN-TIMUR, MAKASSAR -- Membuka tahun 2021, Wuling Motors (Wuling) memperkenalkan sebuah inovasi terbaru yang dihadirkan di Indonesia, yakni Wuling Interconnected Smart Ecosystem atau WISE.

Teknologi ini mewujudkan ekosistem pintar di mana pengguna dan kendaraannya bisa saling terhubung via koneksi internet, sehingga pengguna dapat melakukan berbagai kendali dari aplikasi pada gawai pintar ataupun head unit.

Selain itu, WISE juga mencakup Advanced Driver Assistance System atau ADAS yang membantu pengemudi saat berkendara dalam berbagai kondisi dan tentunya meningkatkan keamanan serta kenyamanan.

“Sebagai wujud komitmen kami untuk terus berinovasi dalam memberikan yang terbaik bagi Indonesia dan sejalan dengan semangat Drive For A Better Life, maka kali ini kami hadirkan Wuling Interconnected Smart Ecosystem atau WISE," kata Yin Yi, Brand & Marketing Director Wuling Motors via rilis, Selasa (2/2/2021).

Dengan adanya teknologi ini, kami berharap dapat menjawab kebutuhan masyarakat di era mobilitas modern dan menyajikan kemudahan dalam berkendara di masa mendatang,” ujarnya menambahkan.

Salah satu bagian dari WISE adalah Internet Car.

Inovasi ini bisa menghubungkan pengguna dengan kendaraan melalui gawai pintar dan head unit.

Barisan fitur yang bisa diatur via gawai pintar terdiri dari Vehicle Positioning, Vehicle Remote Control, Geo-Fencing Security hingga Bluetooth Key.

Sedangkan koneksi internet yang terdapat pada head unit ialah Online Navigation, Online Music, dan Internet Messaging App.

Adapun ketiga fungsi ini didukung dengan perintah suara berbahasa Indonesia, Wuling Indonesian Command (WIND).