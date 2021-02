Harga Bawang Merah dan Cabai Besar Turun di Pasar Palakka Bone

TRIBUNBONE.COM, TANETE RIATTANG BARAT - Harga bawang merah dan cabai besar turun di Pasar Palakka Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Seorang pedagang Enal mengatakan, harga bawang merah turun drastis dari Rp 25 ribu per kilogram menjadi Rp 15 ribu per kilogram.

Padahal sebelumnya pernah dijual dengan harga Rp 35 ribu per kilogram.

"Turun harganya kalau bawang merah. Turun Rp 10 ribu dari Rp 25 ribu per kilogram menjadi Rp 15 ribu per kilogram," katanya Selasa (2/1/2021).

Penyebab turunnya harga bawang merah, kata dia, karena memasuki masa panen. Hingga stok bawang merah banyak.

"Awal bulan Februari dan Juli pasti turun harganya karena masa panen. Nanti pertengahan Februari biasanya naik sedikit demi sedikit harganya," ujarnya.

Harga bawang putih juga turun . Harganya sekarang berkisar Rp 22 ribu per kilogram. Padahal dua minggu lalu harganya masih Rp 35 ribu per kilogram

Lanjut dia, untuk cabai besar juga harganya anjlok. Dari Rp 45 ribu per kilogram turun menjadi Rp 15 ribu per kilogram. Kondisi ini sudah berlangsung sejak pertengahan Januari.

Menurut Enal, harga cabai besar turun karena lagi banyaknya stok tersedia di Kabupaten Jeneponto, Enrekang dan Kecamatan Camba, Maros. Sementara minim stok yang dikirim ke Pulau Kalimantan.

Harga tomat juga mengalami penurunan Rp 1.000. Harga tomat sekarang hanya Rp 4 ribu per kilogram sebelumnya Rp 5 ribu per kilogram.

Bahkan harga tomat ini tidak menentu, bisa naik dan turun dalam sehari.

Harga cabai keriting Rp 25 ribu per kilogram, cabai rawit Rp 45 ribu per kilogram, wortel Rp 5 ribu per kilogram dan jahe Rp 34 ribu per kilogram.

Untuk beras dijual dengan harga Rp 7.500 hingga Rp 8 ribu per liter. Harga ayam potong Rp 65 ribu per ekor.Telur ayam ras dijual dengan harga Rp 40 hingga Rp 43 ribu per rak.

Laporan Wartawan TribunBone.com, Kaswadi Anwar