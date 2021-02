FOTO: Puncak Milad ke-67 UMI

Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Nurdin Abdullah membuka acara Milad ke-67 tahun Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Gedung Al Jibra Kampus II UMI dan juga via virtual lewat aplikasi Zoom, Senin (1/2/2021).

Kegiatan ini dirangkaikan penerimaan calon mahasiswa baru penerima beasiswa OSC, pengumuman duta mahasiswa kampus islami UMI 2021.

Ada juga launching 3rd International Conference on Halal, Policy, Culture dan Sustainability Issues serta penandatanganan Kerjasama University College of Yayasan Pahang dan University of Cyberjaya.