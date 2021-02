Paket Nginap Four Points by Sheraton Makassar Mulai Rp 800 Ribu per Malam

General Manager Four Points by Sheraton Makassar, Gede Sujana (tengah) saat makan siang bersama rekan media Makassar di Golden Asian Four Points by Sheraton Makassar, Senin (122021).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Hotel Four Points by Sheraton Makassar kembali menawarkan promo spesial edisi 1 Februari hingga 31 Maret 2021 mendatang.

Mengusung tema Book Now To Travel Again, promo ini dibanderol mulai Rp 800.000++ per malam.

"Pemesan sampai Maret, periode menginap hingga 31 Oktober 2021 mendatang," kata General Manager Four Points by Sheraton Makassar, Gede Sujana saat makan siang bersama rekan media Makassar di Golden Asian Four Points by Sheraton Makassar, Senin (1/2/2021).

Selain itu, terdapat pula pilihan penambahan benefit Rp 200.000++ yang bisa digunakan makan siang atau makan malam.

"Tamu bisa memilih, apakah ingin makan siang atau makan malam di Golden Asian Restaurant untuk 2 orang," ujarnya.

Ia juga membeberkan, Book Now To Travel Again ini merupakan promo khusus yang diprakarsai Marriott International untuk Area Indonesia.

Paket Imlek hingga Valentine

Penawaran lainnya di Februari ini ialah, paket Imlek dan Valentine.

"Untuk Imlek, paketnya mulai Rp 2,388.800 untuk 10 orang dengan menu Chinese terbaik," katanya.

Sedangkan untuk Valentine Dinner harga mulai Rp 500 ribu per pasangan.