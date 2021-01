Lirik dan Terjemahan Lagu I'm Not Cool, Comeback HyunA setelah Hiatus karena Alami Sinkop VAsovagal

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Setelah beberapa bulan hiatus, idol Kpop HyunA akhirnya comeback dengan karya terbarunya.

Ia merilis album mini sekaligus single terbaru dengan judul yang sama, I'm Not Cool pada Jumat (29/1/2021).

Dalam lagu ini, HyunA menampilkan musik yang lebih funky sehingga terdengar unik dan berbeda dari biasanya.

Lagu utama dari album mini ketujuhnya itu seolah menjadi jawaban HyunA tentang pandangan orang terhadap dirinya.

HyunA dikenal sebagai penyanyi, penari, penulis lagu dan model Korea Selatan.

Sebelumnya HyunA dinyatakan tengah menderita vasovagal yang bisa membuatnya ambruk kapan saja.

Hingga berita ini diterbitkan, lirik lagu 'I'm Not Cool'telah ditonton lebih dari 10 juta kali di YouTube HyunA:

Berikut Lirik dan Terjemahan HyunA - I'm Not Cool :

[Intro]

(Yeah)

[Verse 1]

Maltuwa haengdongeul kkumin deut an kkumyeoya hae

That's the way I like it

That's the way I like it

Salamdeul gwansime chic-hage musimhaeya hae

That's the way I like it

That's the way I like it