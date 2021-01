Mothercare MaRi Diskon 70 Persen, Stroller Baby Mulai Rp 1 jutaan

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Outlet Mothercare Mal Ratu Indah berbagi kebahagiaan melalui promo spesial untuk kebutuhan si kecil.

Dalam the biggest sale event kali ini menghadirkan promo bertajuk Mothercare end of season sale up to 70 persen, yang menawarkan berbagai produk terbaik untuk sang buah hati tercinta.

Produk yang ditawarkan mulai dari pakaian, sepatu, permainan, stroller, hingga produk baby care, seperti halnya body wash, body cream, hand sanitizer, tissue, dan masih banyak lagi.

Para bunda dapat menikmati seluruh promo yang dihadirkan dalam jangka waktu yang cukup panjang yakni hingga tanggal 7 Februari 2021.

“Beragam koleksi pakaian baby mulai dari new born hingga anak berusia 6 tahun merupakan salah satu kategori yang termasuk dalam promo diskon," ungkap Supervisor Mothercare Mal Ratu Indah, Eka, Sabtu (30/1/2021).

Seperti halnya t-shirt, shirt, dress, pants, jumpsuit, sleepsuit, dan berbagai koleksi lainnya yang tersedia di outlet Mothercare Mal Ratu Indah.

"Berbicara soal harga, kami telah menyiapkan penawaran terbaik yang dijamin membuat para bunda tidak kecewa dan sangat menyukainya, “tambahnya.

Salah satu contohnya untuk produk pakaian kategori mix and match, berlaku diskon 50 persen dengan harga Rp 144 ribu untuk 2 pcs baju sekaligus dari harga awal Rp 289 ribu.

Sementara untuk 2 pcs celana dengan harga Rp 159 ribu dari harga awal Rp 319 ribu.

Bahkan model celana pendek yang cocok digunakan sehari-hari oleh baby diskon 70 persen seharga Rp 78 ribu per 2pcs celana.