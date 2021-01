Bersama AMDA Indonesia, FK UMI Beri Trauma Healing Korban Gempa Sulbar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Musibah gempa bencana yang telah mengguncang Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat (Sulbar) mengundang simpati seluruh masyarakat.

Tak terkecuali institusi Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Muslim Indonesia (UMI) bersama The Association of Medical Doctor of Asia (AMDA) Indonesia.

Mereka menurunkan tim Medis tahap kedua untuk membantu masyarakat yang mengungsi di beberapa posko akibat dampak gempa Mamuju dan Majene.

Dekan FK UMI Prof Syarifuddin Wahid, didampingi wakil dekan dan Ketua Unit Penelitian, Publikasi dan pengabdian Kepada masyarakat (UP3M FK UMI) melepas tim medis serta Tim Relawan dari FK UMI (UP3M, KBMFK, DMP Dan TBM 110 FK UMI) bersama AMDA-Indonesia, Jumat (29/1/2021).

Tim ini dikoordinir dan dipimpin langsung oleh Wakil Dekan 3 FK Dr Syamsu Rijal, dan Ketua UP3M FK-UMI dr Armanto Makmun.

Juga bersama AMDA-Indonesia, Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Kedokeran Universitas Muslim Indonesia (KBMFK-UMI) yang terdiri dari BEM, TBM 110 FK-UMI, dan Dewan Mahasiswa Profesi (DMP) FK-UMI.

Tim ini terdiri 12 orang diantaranya 3 dokter dan 9 Mahasiswa dari BEM, TBM-110 dan DMP yang telah dilengkapi dengan APD standard dan melalui proses screening berupa Rapid Antigen.

Kegiatan Tim Relawan akan berlangsung selama 1 minggu.

Tim ini merupakan tim gelombang kedua dengan tugas atau fokus utama pada pada masyarakat di posko posko pengungsian terkait masalah kesehatan dan terutama trauma healing.

Selain Tim Medis yang terdiri dari dokter dan mahasiswa kedokteran, tim juga mengikutsertakan tim pendongeng untuk anak-anak korban bencana.