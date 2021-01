Penggunaan Aplikasi Keuangan Digital Kian Massif

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Transaksi keuangan digital semakin mengambil peran penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di masa pandemi Covid-19, uang tunai hingga pembayaran berbasis kartu chip perlahan akan ditinggalkan.

Demikian disampaikan Managing Partner Inventure sekaligus Pengamat Bisnis dan Pemasaran Yuswohady saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk Millenials Cashless Habits yang diselenggarakan Smartfm Makassar bersama OJK dan OVO, Rabu (27/1/21).

Yuswohady memprediksi, millenial bak pembunuh berdarah dingin di era sekarang yang mendominasi segala sektor mulai industri, produk, dan bisnis.

Sehingga semuanya mau tak mau, harus beradaptasi dengan gaya hidup kaum milenial, termasuk salah satunya cara pembayaran cashless atau dengan scan QR Code.

"Kaum Milenial itu menggunakan kartu, karena jaman sekarang semuanya ada di smartphone, menurut mereka pakai kartu itu cirinya generasi kolonial," ujar Yuswohady.

Menurutnya, pandemi menjadi katalis bagi konsumen untuk bermigrasi ke ranah digital.

Ia menyebutnya low touch ekonomi yang didalam terdapat lima fenomena yakni go virtual, go digiwhere, go contactless, go omni dan go confidential.

Hasil riset Inventure dan Alvara menunjukkan, sebanyak 63 persen responden setuju, pembayaran cashless, cardless dan contactless menjadi prioritas masyarakat saat bertransaksi.

" Munculnya stay at home economy akibat pandemi, maka seluruh aktivitas konsumen kini dilakukan secara digital, mulai Berbelanja, bekerja, berobat, menikmati hiburan, bahkan beribadah," tuturnya.

Dengan demikian, lanjutnya, penggunaan dompet digital, e-money dan mobile banking akan semakin masif.