HMTK Unhas Sosialisasi Penanggulangan Bencana Pesisir di Takalar

HMTK Fakultas Teknik Unhas menggelar sosialisasi penanggulangan bencana bertajuk Clean Our Ocean and Enviromental (Coastal), Senin (2512021).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Himpunan Mahasiswa Teknik Kelautan (HMTK), Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar sosialisasi penanggulangan bencana bertajuk "Clean Our Ocean and Enviromental (Coastal)".

Kegiatan bertema "Saving the Future with Mangrove Plants in Pokko Area" ini berlangsung di pesisir Pokko Takalar pada Senin (25/1/2021).

Koordinator Divisi Keilmuan HMTK, Syahrul Mubarak menjelaskan penyelenggaraan sosialisasi tersebut merupakan salah satu program kerja HMTK.

Tidak hanya sosialisasi penanggulangan bencana, juga dilakukan penanaman bibit mangrove, sosialisasi terkait pentingnya tanaman bakau, dan kegiatan aksi bersih daerah pesisir.

Rangkaian kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait bencana, dan pentingnya untuk menjaga lingkungan.

Salah satunya dengan penanaman magrove yang bermanfaat bagi daerah pesisir serta meningkatkan kesadaran masyarakat demi terciptanya lingkungan sehat.

"Kami berharap aksi ini dapat mengurangi permasalahan serta memberikan dampak positif bagi masyarakat pesisir, khususnya wilayah pulau-pulau kecil, yang sangat membutuhkan perhatian," jelasnya via rilis Humas Unhas.

"Kita bersama-sama perlu membangun kesadaran menjaga lingkungan," sambung Syahrul.

Syahrul juga mengatakan bahwa kegiatan tersebut juga untuk membangun silaturahmi dengan masyarakat.

Sebagai bagian masyarakat intelektual, kata dia, mahasiswa ingin menjadi bagian dari solusi, dan tidak hanya tinggal di menara gading.

Aktivitas seperti ini juga, lanjut dia, sangat bermanfaat bagi mahasiswa, pengalaman berinteraksi langsung dengan masyarakat. (*)