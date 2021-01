Sinopsis Film Sabotage Bioskop Trans TV Malam Ini, Aksi Arnold Schwarzenegger Diburu Kartel Narkoba

TRIBUN-TIMUR.COM - Bioskop Trans TV malam ini akan kembali dengan film unggulan.

Sebuah film aksi yang dibintangi Arnold Schwarzenegger, Sabotage.

Film Sabotage akan tayang di Bioskop Trans TV malam ini, Selasa (26/1/2021) pukul 21.30 WIB.

Sabotage adalah film thriller aksi yang disutradarai oleh David Ayer serta ditulis oleh Ayer dan Skip Woods.

Film ini merupakan adaptasi lepas dari novel karya Agatha Christie yang berjudul And Then There Were None.

Trailer Film Sabotage

Sabotage dibintangi oleh Arnold Schwarzenegger, Sam Worthington, Olivia Williams, Terrence Howard, Joe Manganiello, Joshua Holloway, dan Mireille Enos.

Arnold Schwarzenegger berperan sebagai pemimpin Tim DEA yang anggotanya Worthington, Howard, Manganiello, Holloway, dan Enos.

Mereka diburu setelah mencuri uang dari penggerebekan kartel narkoba.

Film Sabotage ini telah dirilis di Amerika Serikat pada 28 Maret 2014.