Harga Telur Turun, Ayam Potong Naik Rp 2 Ribu di Sinjai

TRIBUNSINJAI.COM, SINJAI UTARA - Harga telur di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, mengalami penurunan, Senin (25/1/2021).

Harga telur ayam Ras Rp 48 ribu per rak, kini menjadi Rp 44 per rak.

Namun, harga daging ayam potong naik dari Rp 30 ribu per kilogram sekarang Rp 32 ribu per kilogram.

Bawang merah Rp 35 ribu per kilogram turun menjadi Rp 25 ribu per kilogram.

Cabe keriting Rp 40 ribu per kilogram turun menjadi Rp30 ribu per kilogram. Cabe besar Rp 40 ribu per kg menjadi 30 ribu per kg.

Bawang merah Rp 35 ribu per kilogram menjadi Rp 25 per kilogram. Cabe rawit Rp 60 ribu per kilogram turun menjadi Rp 40 ribu per kilogram.

" Untuk telur ayam ras mulai turun, ini naik turun dan fluktuatif harganya. Itu naik karena ada sejumlah hajatan besar, mulai Maulid Nabi, jelang akhir tahun dan musim pengantin," kata Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Muh Saleh.

Sedang harga cabai rawit sebelumnya cukup mahal dan tembus Rp 60 ribu per kilogram dan kini Rp 40 ribu per kilogram.

Menurut Saleh, penyebnya karena saat ini sedang memasuki musim tanam sehingga pasokan barang dari petani berkurang. Selain itu jumlah kebutuhan meningkat.

Namun harga cabai baik kecil dan besar ini, harga dipenjual masih bervariasi, seperti yang dijumpai TribunSinjai.com di Pasar Sentral Sinjai.

Harga yang diecerkan pedagang di bagian bawah pasar Sentral Sinjai Rp 50 ribu per kilogram.