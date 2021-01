The Body Shop Diskon 50 Persen, Body Mist Hanya Rp104 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - The Body Shop saat ini tengah mengadakan promo spesial bertajuk Weekend Special Enjoy.

Dapatkan harga khusus diskon up to 50 persen untuk berbagai produk favorit mulai dari skincare, body butter, atau body mist kesayangan kamu.

Dihadirkannya potongan harga, membuat pengunjung berbondong- bondong memasuki gerai tersebut.

"Kami masih menawarkan diskon up to 50 persen untuk body yogurt, scent of life, hand wash, bathland dan produk lainnya," ujar Sales Promotion Girl The Body Shop, Silvi, di Nipah Mall Makassar, Sabtu (23/1/2021).

Menariknya, produk perawatan tubuh seperti body yogurt hanya dibanderol seharga Rp 99 ribu.

Sedangkan body mist senilai Rp 104 ribu dan produk scent of life menjadi Rp 224 ribu.

Khusunya untuk produk parfum, pencuci muka, pelembab, peeling, masker dan spa ditawarkan dengan potongan harga sebesar 40 persen.

"Sangat banyak produk terbaik yang kami berikan potongan harga, apalagi saat ini kita tahu bahwa ini salah satu kebutuhan pokok terutama wanita," ujarnya.

Pihaknya juga memberikan diskon body mist rasa Smookey Rose. Harganya saat ini hanya Rp 269.

Perlu diketahui, program diskon ini bisa Anda dapatkan hanya sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 dan berlaku diseluruh store The Body Shop Indonesia.