Tren Penjualan Kendaraan Elektrifikasi Naik Signifikan

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Tren Penjualan kendaraan elektrifikasi naik secara signifikan.

Misalnya saja di tahun 2020 ditandai dengan semakin lengkapnya teknologi elektrifikasi yang dihadirkan oleh PT Toyota Astra Motor (TAM).

Di awal tahun 2021, TAM telah menghadirkan teknologi elektrifikasi PHEV yang bekerjasama dengan perusahaan taxi online dengan menggunakan Toyota Prius PHEV.

Selain itu, TAM menghadirkan tambahan pilihan kendaraan HEV dengan harga yang lebih kompetitif dengan menghadirkan Corolla Cross HEV, menutup tahun 2020, TAM juga menghadirkan teknologi BEV melalui Lexus UX300e.Saat ini TAM memiliki 10 line up kendaraan elektrifikasi, terdiri dari 8 Hybrid Electric Vehicle (HEV), 1 Plug in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), dan 1 Battery Electric Vehicle (BEV).

Secara total sejak awal diperkenalkan hingga Desember 2020, TAM berhasil membukukan penjualan ritel kendaraan elektrifikasi lebih dari 3400 unit.

Tren kendaraan elektrifikasi TAM pun setiap tahunnya terus meningkat.

Tahun 2009, rata-rata penjualan ritel elektrifikasi TAM ialah dua unit per bulan, di tahun 2015, meningkat menjadi rata-rata 15 unit per bulan, sementara di tahun 2020, meningkat signifikan menjadi rata-rata 86 unit per bulan.

Hal ini menandakan bahwa secara bertahap masyarakat semakin menerima kendaraan elektrifikasi ini.

“Kami melihat pelanggan semakin memahami pentingnya kehadiran kendaraan elektrifikasi sebagai salah satu pilihan sarana mobilitas, oleh karena itu, kami berkomitmen untuk tidak hanya terus menghadirkan teknologi elektrifikasi yang lengkap untuk dipilih sesuai kebutuhan pelanggan, mulai dari Hybrid Electric Vehicle (HEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), dan Battery Electric Vehicle (BEV)," ujar President Director PT Toyota Astra Motor, Henry Tanoto, Kamis (21/1/2021) dalam rilisnya.

"Tapi juga membangun ecosystem agar lebih banyak lagi masyarakat yang dapat merasakan pengalaman bermobilitas dengan kendaraan elektrifikasi,” tambahnya.(*)