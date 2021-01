Suzuki Luncurkan New Carry Pick Up, Lebih Kokoh dan Tangguh

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) resmi meluncurkan New Carry Pick Up yang hadir dengan tampilan baru, Kamis (21/1/2021).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) resmi meluncurkan New Carry Pick Up yang hadir dengan tampilan baru, Kamis (21/1/2021).

Kendaraan niaga andalan Suzuki ini hadir dengan dua pengembangan baru.

SIS berupaya memenuhi kebutuhan konsumen segmen kendaraan komersial.

Managing Director 4W Sales & Marketing PT SIS, Hideaki Tokuda menjelaskan, penyegaran produk di awal tahun ini merupakan komitmen Suzuki untuk terus menghadirkan beragam pilihan kepada konsumen.

“Peluncuran tampilan baru New Carry Pick Up ini lebih kokoh, tangguh, dan aman," katanya melalui peluncuran via zoom, Kamis (21/1/2021).

Yup, tampilan baru New Carry Pick Up terlihat dari ubahan desain front grille dan bumper yang kini mengadopsi bentuk kapak atau disebut Hatched Axe.

"Pengaplikasian garis desain Hatched Axe yang tegas memperkuat karakter New Carry Pick Up sebagai kendaraan niaga yang kokoh dan tangguh," ujarnya.

Selain perubahan pada sisi eksterior, untuk menunjang faktor keamanan, produk sudah dilengkapi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang terletak di bawah glove box.

APAR yang digunakan adalah tipe dry chemical powder dan bersertifikat SNI.

"Semakin efektif memadamkan kebakaran tanpa menimblkan dampak terhadap sistem kelistrikan di sekitarnya," bebenya.

Penyegaran pada New Carry Pick Up semakin meningkatkan kualitas mobil yang dijuluki Rajanya Pick Up ini.

Bak New Carry Pick Up berukuran panjang 2.505 mm, lebar 1.745 mm, dan tinggi 425 mm sehingga mampu mengangkut muatan seberat satu ton.

Semua keunggulan New Carry Pick Up tersebut hadir dalam tiga pilihan warna, yaitu putih, silver, dan hitam.

"Kami harap penyegaran New Carry Pick Up ini menjadi awal yang baik mengawali tahun 2021," tuturnya.