Joe Biden Resmi Jabat Presiden AS Setelah Disumpah, Tiga Mantan Presiden Hadir, Kemana Donald Trump?

AFP

Joe Biden (Kiri), didampingi oleh Ibu Negara AS yang baru, Jill Biden, dilantik sebagai Presiden AS ke-46 oleh Ketua Mahkamah Agung John Roberts pada 20 Januari 2021, di Capitol AS di Washington, DC. Joe Biden kini resmi menjabat sebagai Presiden AS setelah disumpah, tiga mantan Presiden AS hadir, kemana Donald Trump?