Ini 3 Drakor yang Dinonton Arya Saloka Hingga Sukses Perankan Aldebaran Ikatan Cinta, Full House?

TRIBUN-TIMUR.COM - Penasaran apa Tips Arya Saloka hingga sukses jadi pemeran Aldebaran di Sinetron Ikatan Cinta RCTI?

Lawan main Amanda Manopo (sebagai Andin) di Ikatan Cinta berbagi Tips saat dapat job sebagai Aldebaran Alfahrie di Ikatan Cinta.

Salah satunya, menonton dan menghayati karakter Drakor (drama korea).

Ada tiga Drakor yang dipelajari Arya Saloka.

Penggemar Drakor pasti sudah tak asing lagi!

Saat mendapat tawaran gabung di Ikatan Cinta, Arya Saloka kebetulan sedang menggemari drama korea alias Drakor. Padahal sebelumnya tidak pernah.

"Gue bukannya enggak suka (drama) Korea. Cuma malas aja (nonton). Gara-gara pandemi gue nonton Korea," kata Arya Saloka dilansir dari kanal YouTube Gritte Agatha.

"Waktu itu gue nonton lagi Full House. Setelah itu Descendants of The Sun, lalu My Sassy Girl. Yang baru-baru, baru nonton cuplikannya," sebut Arya Saloka.

Memiliki budaya yang dekat dengan budaya Indonesia, Arya tak memungkiri beberapa detail adegan di Ikatan Cinta terinspirasi dari drakor.

Apalagi untuk adegan romantis atau mesra.