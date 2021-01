Dulu Sekutu Utama, Kini Benci Setengah Mati dengan AS, Ini Alasan Presiden Filipina Rodrigo Duterte

Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Pada 2016, Presiden Filipina Rodrigo Duterte, mengumumkan perpisahannya dengan Amerika Serikat (AS), kemudian mendekat ke China dan Rusia.

TRIBUN-TIMUR.COM - Banyak yang tak percaya jika Filipina akan membelot dari status sekutu Amerika Serikat.

Bahkan kini FIlipina dengan dipimpin Presiden Filipina Rodrigo Duterte, benci dengan Amerika Serikat.

Keputusan untuk membelot dari Amerika Seirkat dilakukan Filpina pada tahun 2016.

Saat itu, Presiden Filipina Rodrigo Duterte, mengumumkan perpisahannya dengan Amerika Serikat (AS), kemudian mendekat ke China dan Rusia.

Padahal, sebelumnya Filipina memiliki hubungan yang sangat kuat dengan AS, sementara Filipina sendiri merupakan salah satu mitra AS tertua.

Lalu, mengapa Presiden Filipina mengumumkan perpisahan dengan AS?

Melansir npr.org (11/10/2016), dalam tulisan berjudul 'Why Philippine President Rodrigo Duterte Distrusts The U.S.' oleh Michael Sullivan, dikatakan bahwa akar kebencian sudah ada sejak lebih dari satu abad.

Namun, selain itu ada alasan yang lebih baru untuk hal tersebut.

Itu adalah sebuah insiden ketika seorang warga negara Amerika bernama Terrence Meiring terluka parah akibat bahan peledak yang diselundupkannya ke dalam hotel di Davao, Filipina, pada tahun 2002.

Ketika itu Duterte menjabat sebagai walikota.