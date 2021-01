Ini 9 Keuntungan Punya Unit di Apartemen Bandaraya, Lokasi Strategis Hingga Cicilan Ringan

Pengembang FKS Land Tallasa City Makasaar menawarkan apartemen dengan harga miring, Bandaraya.



Vice President Business Development FKS Land, Lukas Budi Setiawan mengatakan, hunian ini mengusung konsep minimalis dan compact.

FKS Land Perkenalkan Bandaraya, Apartemen Modern dan Strategis di Kawasan Tallasa City (istimewa)

Artinya sebuah apartemen yang harganya minimalis, tetapi value atau nilainya menguntungkan.



"Walaupun dengan luas yang cukup compact, tetapi kita bisa memberikan value yang maksimal kepada konsumen dengan beberapa elemen furniture yang bisa menjadi dua fungsi. Misalnya ada kasur bisa menjadi meja dan tempat tidur. Elemen-elemen seperti ini, bisa berfungsi secara maksimal," katanya pada Live Tribun Griya dengan tema Desain Unik dan Minimalis hanya Rp 70 ribu via zoom, Senin (18/1/2021).

Bincang Tribun Griya dengan tema Desain Unik dan Minimalis hanya Rp70 ribu (Handover)

Lukas membeberkan sembilan benefit atau keuntungan yang bisa diperoleh konsumen Bandaraya FKS Land Tallasa City Makassar.



Pertama, lokasinya terletak di Tallasa City Ini bisa diakses dari Jl tol Ir Sutami, Jl Perintis Kemerdekaan, Jl Boulevard yang menghubungkan jalan perintis dan tol dan Jl Kapasa Raya.



"Kalau kita ke Losari cukup 15 menit, ke airport cukup 15 menit. Nah, tapi di Tallasa City itu sendiri kita membangun kota seluas 700 hektar," katanya.



Kedua, desain yang menarik. Tagline FKS Land adalah desain menarik tetapi harga ekonomis.



Ketiga, pasar yang sangat menjanjikan. Bisa saja yang membeli unit tersebut adalah milenial.

Bisa juga investor untuk disewakan atau dijual kembali.

"Pasar yang menjanjikan itu terjadi karena lokasi di Tallasa City itu sendiri," sambungnya.

Pengunjung open house melihat maket di Marketing Point Bandaraya Makassar. (FKS Land Tallasa City)

Keempat, fasilitas lengkap diantaranya, sarana olahraga gym, selain itu ada lapangan basket dan futsal.



Dari sisi komersialnya, nanti akan dihadirkan kopi Janji Jiwa untuk milenial, di sampingnya ada 20 ruko yang diisi tenan komersial.

“Fasilitasnya banyak spot-spotnya, tapi harganya harga mahasiswa," ujarnya.



Kelima serah terima 30 bulan. Keenam, di dalam Bandaraya sudah ada beberapa strategic partner.



FKS Land ingin segala strategic partner ini bekerjasama dan saling membantu untuk membangun sebuah produk yang inovatif.



"Kita bekerajsama dengan travelio untuk memanage unit-unit di Bandaraya ini. pokoknya kita duduk manis saja. Itu beberapa partner yang sudah kerja sama dengan kita," jelasnya.



Dari pihak Bank, FKS Land sudah bekerja sama dengan BCA, Cimb Niaga, BNI, BRI, Mandiri, Panin dan lainnya.



Ketujuh harga terjangkau mulai Rp215 juta, sudah bisa memiliki unit di Bandaraya.

"Kalau kita konversi ke cicilannya, dari Rp1,7 hingga Rp2 juta per bulan atau Rp60 ribu hingga Rp70 ribu per hari sudah bisa memiliki unit di situ," katanya.



Kedelapan FKS memberikan rental garansi rental retain.

"Dengan pasar yang menjanjikan tadi, ini kan lagi covid. Ini kita jadinya dua setengah tahun lagi bisa kembali menjadi normal. Tapi, kita garansi, setiap beli unit di bandara, satu tahun pertama kita garansi 8-9 persen," kata Lukas lagi.



Dan terakhir, konsumen berkesempatan mendapatkan puluhan gram emas, furniture dan doorprize.



"Dapat emas serta furniture di dalam kamar seperti tempat tidur, meja, rak sepatu, meja dan lainnya," tuturnya. (*)